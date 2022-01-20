В ведомстве отметили, что объемы иностранной помощи Украине в виде вооружения сейчас являются беспрецедентными.

Министерство обороны Украины не планирует комментировать никакие неофициальные сообщения о предоставлении Украине иностранной помощи в виде вооружений, военной техники, оборудования, других элементов такой помощи, которая сейчас поступает, запланированная или находится на стадии обсуждения.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны.

В заявлении отметили, что объемы такой помощи Украине сейчас являются беспрецедентными.

"Мы упорно работаем над увеличением объема и расширением номенклатуры средств обороны, которые предоставляются Украине. Это возможно при условии ответственного подхода с соблюдением разумных ограничений, которые являются обычной практикой в деятельности подобного рода", - отмечают в ведомстве.

Читайте такжеБлинкен в Берлине объяснил важность предоставления Украине оборонительного вооруженияТеперь, по данным Минобороны, официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами в соответствующий момент и в объеме, который не повредит национальным интересам.

"С огромным уважением отношусь к работе средств массовой информации, но прошу учесть, что государство-агрессор непосредственно и через агентов влияния прилагает значительные усилия для снижения международной помощи Украине, блокирования поставок оружия оборонного назначения, даже — нелетального, других нужных вещей, которые спасают жизни наших воинов", - подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

По его словам, соблюдение политики конфиденциальности в определенных моментах является одной из ключевых основ политико-дипломатических отношений, в том числе в сфере обороны.

"Хочу поблагодарить наших партнеров за поддержку. Мы каждый день последовательно укрепляем нашу армию. Наши воины настроены дать жесткий отпор любым попыткам агрессии. За это, в частности, на востоке в последнее время мы наблюдаем деморализацию российских оккупационных войск. Они даже реже устраивают провокации, ведь получают достойный ответ. Надеюсь на понимание СМИ и спасибо за информационную поддержку Вооруженных Сил", - отметил Резников.

Напомним, недавно в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. Ранее также сообщалось, что Канада изучает варианты предоставления Украине вооружения.

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