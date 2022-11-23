Глава государства поручил послу Украины в ООН обратиться с соответствующим запросом.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует безотлагательный созыв Совбеза ООН из-за сегодняшней атаки России.

"Поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом относительно безотлагательного созыва СБ ООН после сегодняшних российских ракетных обстрелов. Убийство гражданского населения, уничтожение критической инфраструктуры – это терроризм, и Украина и дальше будет требовать от мира решительной реакции на эти преступления", - сообщил глава государства в Twitter.

Массированный ракетный обстрел Украины 23 ноября – главные новости

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, днем 23 ноября Россия выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". Президент Украины Владимир Зеленский информировал об использовании врагом 67 ракет. В частности, по сообщениям местных властей, над столицей зафиксировали 31 российскую ракету, из них 22 сбили силы обороны.

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Известно, что в целом украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге.

По информации главы Нацполиции, зафиксировано попадание ракет в 16 объектов инфраструктуры на территории Украины.

Кроме того, в Вышгороде (Киевская область) ракета попала в жилой дом, в результате чего погибли три человека, а 20 получили ранения.

Всего по состоянию на 18:00 было известно о гибели шести граждан и 36 граждан, которые получили ранения.

После обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии.

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