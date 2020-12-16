Сейчас по состоянию здоровья он не может полноценно выполнять свои обязанности.

Сергей Бессарабу, которого сегодня Верховная Рада отправила в отставку с должности министра по делам ветеранов, может быть предложена должность с меньшей нагрузкой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Читайте такжеРада отложила рассмотрение вопроса об увольнении министра Абрамовского

"Он на больничном сейчас. Он болен, поэтому он не мог прийти в зал и отчитаться. Я общалась с профильным комитетом, и они нормально о нем отзывались. Но, очевидно, по состоянию здоровья он не может полноценно выполнять свои обязанности. Но я знаю, что премьер-министр все-таки то ли предложил, то ли предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы", - отметила она.

Кравчук также уточнила, что Бессараб не просто на больничном, а "даже в больнице".

Что предшествовало

Сегодня, 16 декабря, ВР приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498). Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Бессараб написал заявление об увольнении по состоянию здоровья.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская