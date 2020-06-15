В Минрегионе утверждают, что увеличение Береговского района не является уступкой Венгрии

По словам Чернышова, Береговский район является преимущественно украинским.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что увеличение Береговского района согласно проекту нового районирования областей Украины не является уступкой Венгрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время пресс-конференции «100 дней работы правительства - отчет Минрегиона» в онлайн-режиме.

«У нас есть мононациональные районы, которые существуют, например, в Одесской области или в Закарпатской области. Действительно, Минрегион очень внимательно относится к формированию районов и объединению территориальных громад в этих районах», - заявил Чернышов.

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Отвечая на вопрос, не является ли формирование Береговского района уступкой Венгрии, Чернышов сказал: «Наоборот, это не является уступкой, так как в окончательной конфигурации при создании этого района мы его - Береговский район - усилили еще Виноградовской частью, поэтому этот район является преимущественно украинским и о никакой уступке (Венгрии - УНИАН) речь здесь не идет».

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров утвердил новый проект районирования областей.

Так, по словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, проектом предусмотрено создание 129 районов, из которых 10 районов в Автономной Республике Крым, а 7 на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и ликвидировать существующие 490 районов.

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