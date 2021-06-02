Минск сослался на несколько трагических инцидентов, которые произошли в небе Украины за последние 20 лет.

Авиационные власти Беларуси приняли решение не рекомендовать иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов.

Об этом сказано в официальном комментарии Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Белорусская сторона упомянула несколько трагических инцидентов, произошедших в воздушном пространстве Украины за последние 20 лет.

«С учетом инцидентов с самолетом авиакомпании «Сибирь», сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании «Malaysia Airlines», сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании «Белавиа», возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность», - сказано в комментарии ведомства.

Кроме того, Беларусь намерена обжаловать в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) запрет Украины и других государств на использование их воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками.

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Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

На фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryaniar в Минске EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространства Беларуси.

26 мая 2021 года белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину.

Полная блокада транзита полетов "Белавиа" через территорию Украины с 29 мая привела к тому, что рейсы стали дольше на 1,5 часа.

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Автор: Павел Степанец