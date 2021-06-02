Также авиационные власти Беларуси приняли решение не рекомендовать иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов.

Беларусь обжалует в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) запрет Украины и других государств на использование их воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками.

Об этом сказано в официальном комментарии Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

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«Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами – членами ИКАО единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году», - сказано в комментарии.

В департаменте отмечают, что принятое Украиной решение об ограничении использования воздушного пространства Украины белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и Соглашения между правительством Беларуси и правительством Украины о воздушном сообщении от 1995 года.

«Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании «Белавиа» и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси», - сообщили в департаменте.

Также белорусские власти засомневались в объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании «Ryanair» FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

На фоне инцидента с принудительной посадкой самолета Ryaniar в Минске EASA рекомендовало авиакомпаниям избегать полетов через воздушное пространства Беларуси.

26 мая 2021 года белорусская авиакомпания "Белавиа" заявила о прекращении полетов в Украину.

Полная блокада транзита полетов "Белавиа" через территорию Украины с 29 мая привела к тому, что рейсы стали дольше на 1,5 часа.

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Автор: Павел Степанец