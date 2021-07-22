Байден также поделился деталями приезда в Вашингтон Меркель.

Президент США Джо Байден после достижение с Германией договоренностей относительно запуска российского проекта "Северный поток-2" объяснил решение не препятствовать достройке трубопровода санкциями.

Об этом пишет CNN.

Он отметил, что строительство почти завершено.

"Проект "Северный поток" завершен на 99%. Мысль о том, чтобы что-то сказать или сделать, остановить его, была невозможной", – ответил американский глава.

Читайте такжеЗеленского пригласили посетить Белый дом: он ответилБайден поделился деталями приезда в Вашингтон немецкого канцлера Ангелы Меркель.

"Но у меня, как вы знаете, были очень, очень плодотворные дискуссии с Ангелой Меркель. И она работает с правительством Германии по поводу обязательства, которое предусматривает, что, если Россия приложит все усилия, чтобы сознательно сделать Украине больно или другим странам, она ответит", – добавил Байден.

Вечером 21 июля США и Германия достигли договоренностей по российскому газопроводу "Северный поток-2". Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время пригласят в Вашингтон.

Согласно договоренности, Германия обязуется добиться продления соглашения между Киевом и Москвой, которое истекает в 2024 году, по транзиту российского газа еще на 10 лет.

Кроме того, США и Германия помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов. На эти цели страны выделят конкретные суммы.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Яна Ставская