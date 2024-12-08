Ранее сообщалось, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

Сирийский диктатор Башар Асад с членами своей семьи сбежал в Москву, Россия предоставила им политическое убежище. Об этом со ссылкой на источник в Кремле, сообщают российские СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что самолет Ил-76Т сирийского диктатора Башара Асада покинул Дамаск. Он летел в неизвестном направлении, а затем и вовсе исчез с радаров.

Позже в Reuters со ссылкой на два источника в Сирии сообщили, что есть "очень высокая вероятность того, что Асад мог погибнуть в авиакатастрофе".

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия использовала дезинформацию о якобы авиакатастрофе, в которой мог погибнуть Башар Асад, для его спасения:

"Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством".

В ГУР сообщили, что ситуация с российским контингентом в Сирии стабильно затруднительна, ведь остатки группировки РФ продолжают быстро паковаться и бежать по морю и небу.

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