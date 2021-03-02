Один из самых дорогих автомобилей журналисты заметили у депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна.

Стало известно, какие автомобили в течение 2020 года купили народные депутаты.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.info.

Читайте такжеРада сегодня возьмется за реформирование судопроизводства и рассмотрит назначение внеочередных выборовПо словам журналистов, не все депутаты могут себе позволить автомобили, которыми передвигаются. Многие из них не внесли новый транспорт в декларации. В объективе камер расследователей оказались депутаты из "Слуги народа", "Батькивщины", внефракционные, депутатских групп и ОПЗЖ.

На парковке Рады журналисты идентифицировали автомобили общей стоимостью более 60 миллионов гривень.

На новой BMW Х5 за около 2,5 миллиона гривень ездит "слуга" Иван Шевченко, а также его коллега по фракции Максим Гузенко. Другой "слуга" Николай Галушко выбрал за около 2,5 миллиона гривень Toyota Land Cruiser 200. Летом пересел в новенькую Audi A8 еще один соратник Юлии Тимошенко - Сергей Власенко. Автомобиль после свежего рестайлинга обошелся нардепу в 4,3 миллиона гривень.

Один из самых дорогих автомобилей журналисты заметили у депутата от ОПЗЖ Суто Мамояна. Он на Липской, вблизи Верховной Рады, в сопровождении охранников сел в автомобиль Rolls Royce Сullinan, записанный на родственника парламентария. Подобный автомобиль стоит около 15 миллионов гривень.

Свой автопарк после последнего скандала с номерами оперативников обновил и одиозный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Авторы материала заметили, что тот переупаковал свой Land Cruiser в бронь. Журналистам Кива подтвердил предположение и объяснил это "существованием риска жизни".

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Автор: УНИАН