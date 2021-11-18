Алексей Арестович считает, что Москва ударит с нескольких сторон.

Спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сделал новый прогноз о "нападении России на Украину". Атака может произойти на Рождество.

Об этом Арестович заявил в эфире телеканала ICTV.

Он призвал украинцев не верить в то, что Россия нападет после Нового года. По его словам, "русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца", а на самом деле они готовят нападение на католическое Рождество, 25 декабря.

"Я думаю, что реальные сроки - это католическое Рождество, когда Запад будет на каникулах, а собраться и принимать решение будет очень сложно", - заявил Арестович.

Читайте такжеПутин сделал еще один шаг к интеграции "ЛНР" и "ДНР" в состав России: появилась реакция УкраиныПри этом он отметил, что Москва ударит с нескольких сторон.

"Удар, скорее всего, будет сходящийся на Днепр. С Крыма - на Энергодар, а с севера - на Черкассы и на Днепр", - считает спикер украинской делегации ТКГ.

Он уточнил, что таким образом Кремль попытается создать политический кризис в Киеве, свергнуть Владимира Зеленского с поста президента и создать свое "марионеточного" правительства.

Как ранее сообщал УНИАН, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что за миграционным кризисом на белорусско-польской границе стоит Россия. Кремль преследует несколько целей, среди которых – отвлечь внимание от агрессии против Украины.

Автор: Анастасия Горбачева