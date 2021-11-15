Арестович убежден, что ЕС и НАТО, погрузившись во все эти проблемы, будут уделять меньше внимания вопросу российской агрессии и помощи Украине в борьбе с ней.

За миграционным кризисом на белорусско-польской границе стоит Россия. Кремль преследует несколько целей, среди которых – отвлечь внимание от агрессии против Украины.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Он убежден, что обострение ситуации на границе с Евросоюзом скрывает в себе немало.

"За этим кризисом стоит больше, чем мы могли бы подумать, чего мы могли бы опасаться. По моему мнению, это первая сознательная операция России", - убежден Арестович.

По мнению Арестовича, прежде всего Кремль пытается окончательно втянуть Лукашенко в российскую орбиту. Мол, ему и так присущи резкие решения – особенно на фоне того, что творится на границе. Учитывая то, что на белорусского диктатора давит Россия, его отношения с Евросоюзом и НАТО все больше ухудшаются.

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"У него практически не остается шансов, он делает неосторожные вещи", – отметил представитель украинской делегации.

Кроме этого, Россия стремится спровоцировать политический кризис в Евросоюзе и НАТО, а начать пытается с Польши. Кремль надеется, что к этому приведут разногласия в дальнейшей политике в отношении мигрантов, пояснил представитель украинской делегации в ТКГ. Он подчеркнул, что именно белорусские силовики посылают нелегалов штурмовать границу.

"Это подтверждено спецслужбами НАТО, и в Польше это знают. Завозят беженцев централизованно, с российской помощью", – добавил Арестович.

Арестович убежден, что ЕС и НАТО, погрузившись во все эти проблемы, будут уделять меньше внимания вопросу российской агрессии и помощи Украине в борьбе с ней. Более того, он считает, что это - лишь начало миграционного кризиса. Мол, дальше ситуация будет только ухудшаться.

"Судя по заявлению Лукашенко об оружии и боеприпасах из Донбасса, они планируют довести дело до стрельбы, скорее всего", – предположил представитель делегации.

По его словам, план России заключается еще и в том, чтобы "создать отсеченный фланг в отношении НАТО". Мол, в таком случае Альянс не будет мешать впоследствии оказывать военное давление на Украину.

"Но с военной точки зрения – как только первый мигрант начал ломать забор на границе с Беларусью, операция началась. И главной целью является Украина", – подытожил Арестович.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс внимательно следит за развитием ситуации на границе России и Украины и даже готов реагировать на изменения обстоятельств.

Ранее, как писал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что режим Лукашенко эксплуатирует мигрантов, чтобы отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.

Миграционный кризис на границе с Беларусью

В начале ноября в Беларуси большая группа мигрантов из кризисных регионов прибыла к границе с Польшей. Люди находятся под контролем вооруженных белорусских силовиков, которые определяли направление движения мигрантов.

Власти Польши распорядились усилить охрану границы с Беларусью. Утром 10 ноября стало известно о прорыве двух больших групп беженцев с территории Беларуси в Польшу. Правительство в Варшаве обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза.

Кроме того, Литва с 10 ноября из-за миграционного кризиса ввела чрезвычайное положение в приграничной зоне с Беларусью.

10 ноября СНБО принял решение об усилении охраны границы и подготовке к сценариям, которые происходят на белорусско-польской границе.

11 ноября в МВД заявили, что границу с Беларусью дополнительно будут охранять 8,5 тыс. военнослужащих Госпогранслужбы, Нацгвардии и полицейских.

Автор: Виктория Гордиенко