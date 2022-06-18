Советник главы ОП считает, что европейские планы по заключению мира путем переговоров между Россией и Украиной не будут иметь успеха.

Страны Запада договорились не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, поскольку они якобы не хотят окончательного поражения России в войне против Украины.

Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, передает ТСН.

По его словам, такое вооружение стало бы основой для успешных наступательных действий.

"Понятно, о чем идет речь. Они (страны Запада - ред.) не хотят окончательного поражения РФ. Они хотят принудить Россию к переговорам, чтобы заключить мир", - сказал Арестович.

Он также считает, что европейские планы по заключению мира путем переговоров между Россией и Украиной не будут иметь успеха.

"Речь пойдет об освобождении Украиной всей территории военным путем, или по крайней мере к линии границы, которая была до 24 февраля. Просто по одной простой причине. Однажды наступит перелом - российские войска начнут отходить из Украины сами, как отходили из Киевской, Сумской, Черниговской областей. Понимая бесперспективность, начнут отходить", - пояснил Арестович.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал, что из-за опасений быть втянутыми в войну с Россией страны Запада договорились не предоставлять Украине определенные виды вооружения. Он добавил, что в то же время как Запад предоставлял Украине боеприпасы и "некоторые виды техники".

"Мы помогаем Украине обороняться, но мы не вступаем в войну с Россией, поэтому определенное вооружение – в частности штурмовые самолеты или танки - было решено не поставлять, и президент Зеленский в курсе этой договоренности", – уточнил Макрон.

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