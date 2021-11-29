По словам главы фракции, Шмыгаль и Ткаченко нашли точки понимания.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что отставки Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики не будет.

Об этом Арахамия сказал на брифинге.

Он назвал "эмоциональным шагом" то, что Ткаченко написал заявление об отставке.

Арахамия добавил, что премьер-министр Денис Шмигаль и Ткаченко "пообщались и нашли точки взаимопонимания".

Читайте такжеБутусов отреагировал на слова Арестовича, который допустил его убийство"Эта история осталась только в медиапространстве", - добавил глава фракции.

В то же время Ткаченко в комментарии УНИАН сообщил, что его решение об отставке остается актуальным.

"Я так же ожидал регистрации моего заявления Верховной Радой. Буду откровенным, фракция абсолютно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в продолжительные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно - разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. Вместо этого я предложил свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", - рассказал он.

Ткаченко заявил об отставке

Как сообщал УНИАН, 11 ноября министр культуры и информационной политики Ткаченко заявил, что написал заявление об отставке.

Арахамия выразил сомнение, что Ткаченко будет уволен. Также его отставку не поддерживали в Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Справка УНИАН. Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Автор: Надя Пришляк