Глава фракции "СН" не понимает, почему Разумков написал письмо относительно членства в парламентском комитете именно на его имя.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает экс-спикера Верховной Рады Украины, народного депутата Дмитрия Разумкова членом их фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно того, что Разумков написал заявление на его имя о вхождении в состав Комитета ВР по вопросам свободы слова.

"Я не понимаю, почему он мне написал это заявление", - отметил Арахамия и добавил, что это сам Разумков считает себя членом их фракции.

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На уточнение УНИАН, будет ли он как-то реагировать на это письмо, председатель фракции сказал: "В соответствии с действующим законодательством отвечу ему как-то... Найду какую-нибудь формулировку. Что не по адресу, наверное, написано".

Кроме того, на вопрос остается ли Разумков членом фракции "СН", Арахамия ответил: "По моему мнению, не остается... А по мнению юристов - я буду это проверять с юристами, я еще не знаю".

Разумков считает себя членом "Слуги народа"

Сегодня, 19 октября, отвечая на вопрос УНИАН, работать в какой парламентский комитет он пойдет, Разумков отметил: "Я пошел бы к свободе слова. Я даже письмо написал Арахамии (председатель фракции "СН" - УНИАН)".

На уточнение, почему он писал письмо Арахамии, ведь он не является членом фракции" СН", экс-спикер напомнил, что в свое время он вошел в состав фракции "СН".

"Согласно Регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят в состав любой фракции... Эта норма была выполнена. Но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе или исключении - фракция не принимала решения об исключении. Такого не было. Поэтому после завершения моей каденции на этой должности, фактически, я автоматически возвращаюсь во фракцию", - сказал Разумков.

На уточняющий вопрос, является ли сейчас Разумков автоматически членом фракции "СН", он ответил: "Я думаю, что к сожалению для коллег да".

Отвечая на вопрос, писал ли он заявление о выходе из фракции, когда становился председателем парламента, Разумков сказал: "Нет, не писал". На уточнение, является ли таким образом он сейчас "слугой народа", экс-спикер отметил: "Такого варианта раньше не было. Получается, что так". При этом, он напомнил, что на сайте парламента он указывается как внефракционный депутат.

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Автор: Таня Поляковская