Царевич во время Революции достоинства незаконно привлекала к ответственности активистов "Автомайдана".

Апелляционный суд подтвердил оправдательный приговор "судье Майдана" Оксане Царевич, которая во время Революции достоинства незаконно привлекала к ответственности активистов "Автомайдана".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат потерпевших по делу Роман Маселко.

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По его словам, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе судей Галины Балацкой, Ирины Горб и Ирины Силковой.

"Интересно, что по аналогичному делу судьи Виктора Кицюка этот апелляционный суд закрыл производство без оценки самого приговора. В деле же Царевич суд снова исследовал доказательства и пришел к заключению, что осуждение невинных людей на основании сфальсифицированных документов в угоду власти не является преступлением. Это, как минимум, свидетельствует, что одно из двух решений (по Царевич или Кицюку) точно является незаконным. Хотя как по мне - оба", - пояснил он.

По словам Маселко, сама Царевич в своем последнем слове заявила, что все ее решения об осуждении невиновных были законными.

"Но это еще не конец. Мы еще поборемся, чтобы Царевич не смогла снова выносить такие же "законные" решения. 25 мая вопрос относительно жалоб на Царевич по делам Майдана будет рассматривать Высший совет правосудия", - добавил адвокат.

Что известно о деле

Судью Печерского райсуда Киева Оксану Царевич обвиняли в вынесении заведомо неправосудного решения (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса).

Эта статья УК, согласно решению Конституционного суда, утратила силу в декабре 2020 года.

Царевич обвиняли в том, что, заведомо зная о сфальсифицированных протоколах и рапортах сотрудников ГАИ, а также игнорируя доказательства невиновности водителей, она лишала последних права на управление транспортными средствами за поездку к резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

В отдельных случаях к ответственности привлекались даже те лица, которые вообще на момент якобы нарушения правил дорожного движения (отказ остановиться по требованию сотрудника милиции) вообще находились в другом месте.

В 2016 году Высший совет правосудия одобрил освобождение Царевич за нарушение присяги.

В июне 2020 года Шевченковский райсуд признал Царевич невиновной в вынесении заведомо неправосудных решений о привлечении к административной ответственности участников "Автомайдана" в январе 2014 года.

17 марта 2021 года Верховный суд отменил указ президента об увольнении Царевич.

29 апреля она вернулась на работу в Печерский райсуд Киева.

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Автор: Антонина Доломанжи