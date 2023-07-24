Пожар мог начаться в Феодосии.

В ночь на понедельник, 25 июля, во временно оккупированном Россией Крыму слышали взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков. По их данным, взрыв прогремел в Симферополе - его услышали около 01:42. Затем стало известно, что в Армянске слышали автоматную или пулеметную очередь, а затем ряд громких взрывов, которые не прекратились.

Также местные жители сообщили о взрывах в Старом Крыму и Феодосии. "По неподтвержденной информации, в Феодосии что-то горит. Возможно, порт", - говорится в сообщении.

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Оккупационная "власть" пока не комментировала взрывы на полуострове.

Взрывы в Крыму: последние новости

Напомним, 17 июля на военном полигоне неподалеку от Старого Крыма "начался пожар" на российском складе с боеприпасами.

Уже 22 июля неизвестный беспилотный летательный апартам атаковал военный объект в Красногвардейском районе. В результате атаки он начал детонировать, в сети появились фото и видео с места.

Также напомним, что недавно на Крымском мосту прогремели взрывы, в результате которых были повреждены два пролета незаконного сооружения. В России обвиняют в атаке Украину - якобы удар нанесли "два украинских беспилотных надводных аппарата".

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