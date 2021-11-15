Расширение конфликта на территории украинского государства не является неизбежным, полагает экс-командующий войсками Штатов в Европе.

Тот факт, что Россия стянула войска к украинской границе, является продолжением событий – РФ после учений не возвращала военных в казармы.

Расширение конфликта на украинской территории не неизбежно, но скапливается все больше сил на случай, если российские власти решат действовать, рассказал экс-командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина".

По его словам, "россияне действительно останавливаются только тогда, когда их останавливают".

"За последние несколько месяцев президент Путин (Владимир Путин – Ред.) сделал много очень резких откровенных заявлений, также и от других звучало много сомнений и хвастовства в отношении будущего Украины и ее легитимности", – сказал собеседник.

Читайте такжеРазведка предупреждает о высокой вероятности российского вторжения в Украину этой зимой - Financial TimesГенерал полагает, что развертывание и перемещение российских сил у границ Украины, которое произошло в последнее время, является последней фазой непрекращающегося наращивания возможностей и давления в регионе.

"…это классические российские "приемы ведения войны": использование всевозможных инструментов, рычагов влияния, угроз, языка, дезинформации, мигрантов. Российский газ явно является "оружием", и это тоже часть этого "кремлевского микса"…", – добавил он.

Ходжес считает, что Россия хочет дестабилизировать Евросоюз, представить Западу нашу страну как "несостоявшееся государство" и всех вывести из состояния равновесия.

Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написала, что в последнее время РФ возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной.

Также в сети стали публиковать видеоролики с эшелонами военной техники, в частности, с танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные российские регионы.

По сведения издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021" (состоялись 10-15 сентября).

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым и начала расшатывать ситуацию в Донецкой и Луганской областях. Пророссийские боевики захватили часть Донбасса и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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Автор: Екатерина Присяжнюк