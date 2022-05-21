Областную администрацию возглавил Алексей Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы председателем Киевской областной государственной администрации.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, другим указом глава государства уволил с этой должности Александра Павлюка.

"Возглавляя Киевскую ОГА, Александр Павлюк смог усилить взаимодействие между военными, исполнительной властью и органами местного самоуправления в регионе. С использованием военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонительные линии. Именно во время руководства Александра Павлюка Киевская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры региона, в частности, разминирование территории, расчистки завалов, восстановление дорожной и критической инфраструктуры, возвращение электроснабжения, воды и газа в дома на территориях, которые были под оккупацией", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле 2021 года Александра Павлюка назначили командующим Операцией Объединенных сил.

15 марта 2022-го президент Украины Владимир Зеленский назначил его руководителем Киевской областной военной администрации. Решение приняли в связи с тогдашними намерениями оккупантов захватить Киев.

Алексей Кулеба занимал должность председателя ОГА до назначения Павлюка. После освобождения он также помогал военному руководству.