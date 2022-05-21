По его словам, следила разведка, следили военные и понимали, откуда может быть риск наступления.

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, что он получил сигнал о полномасштабном вторжении РФ чуть раньше, чем начались выстрелы.

Об этом он сообщил в интервью журналистам, которое транслировалось в эфире информационного марафона.

По его словам, перед войной он очень поздно приехал домой из-за заседания, где обсуждали функционирование государства из-за потенциального вторжения.

"Хлопки" у нас были слышны. Я уже был готов, получил звонки до "хлопков", которые мы услышали. Я получил сигнал чуточку раньше, когда начались выстрелы. Когда начинается подготовка, мы были наготове и до этого за некоторое время. Следила разведка, следили военные, мы понимали, откуда может быть риск наступления. Поэтому сразу, когда там началась подготовка выстрелов для вторжения, я получил сигнал, мне позвонили, я приехал", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

На сегодня под российской оккупацией находятся часть Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Николаевской областей, а также Крым.