Стало известно, кто идет от "Батькивщины" в мэры Киева

Партия будет выдвигать по всей стране почти 40 тысяч кандидатов на должность председателей и мэров.

Партия «Батькивщина» будет выдвигать своего кандидата в мэры Киева депутата действующего созыва Рады Алексея Кучеренко.

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Об этом сообщила лидер фракции Юлия Тимошенко во время сегодняшнего брифинга.

По ее словам, партия будет выдвигать по всей стране почти 40 тысяч кандидатов на должность председателей и мэров.

Кто такой Алексей Кучеренко

Образование. Кучеренко закончил КНУ имени Шевченко по специальности «прикладная математика» и НАГУ при Президенте Украины по специальности «государственное управление». Кандидат социологических наук, академик Украинской муниципальной академии.

Работа. По информации движения Честно, в 1997-1998 годах Кучеренко возглавлял правление ЗАО "Интергаз". В 2002-2005 Кучеренко был президентом холдинга "АвтоКрАЗ".

Политика. Алексей Кучеренко является буквально ветераном парламента. Свой мандат депутата впервые получил в 1998 году, пройдя в Раду по мажоритарному округу. С тех пор избирался еще на три созыва в разное время в составе партий «Єдність», «Наша Україна», «Наша Україна - Народна самооборона», БПП (ныне «Европейская солидарность»).

Почти год (с июня 2000 года по март 2001-го) был председателем Запорожской ОГА. С февраля 2005 по декабрь 2005 - председатель Госкомитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С декабря 2005-го по февраль 2006-го - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. С декабря 2007-го по март 2010 года был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В 2019 году прошел в Раду восемнадцатым по списку партии «Батькивщина». В прошлом году на президентских выборах был также доверенным лицом Юлии Тимошенко.

Является членом Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Местные выборы одновременно по всей Украине состоятся 25 октября. Известно, что в выборах городского головы Киева примут участие: от Слуги народа - Ирина Верещук, от «Оппозиционной платформы - За жизнь» - Алексей Попов. За кресло мэра также будет бороться действующий глава КГГА Виталий Кличко.

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