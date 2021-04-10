Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников считает, что стягивание российских войск к границе с Украиной - это демонстрация силы без намерения ее применить.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценивает, как минимальную вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины.

Читайте такжеХомчак ответил на претензии РФ относительно курса Украины в НАТО: не имеет праваОб этом он заявил в интервью ВВС Украина. На вопрос журналиста о том, как он оценивает вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины, Резников сказал: "Как минимальную. Существуют риски, их нельзя недооценивать, но я считаю и надеюсь, что все же то, что происходит, это скорее демонстрация силы без намерения ее применения - ради определенной цели".

По мнению министра, демонстрируя силу и стягивая войска к границе с Украиной, Россия призывает международное сообщество пригласить ее к диалогу, ведь из-за ее отрицания своего участия в войне на востоке Украины и захвата Крыма другие страны прекратили воспринимать РФ серьезно.

"Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать из-за тех рисков, которые мы вам демонстрируем. Думаю, что такая их главная цель", - считает он.

Второй причиной таких действий РФ вице-премьер-министр считает попытки отвлечь внимание россиян от проблем внутри страны на внешние угрозы и риски.

В то же время Резников отметил, что считает минимальным риск дальнейшей эскалации ситуации и ее "взрыва" без желания со стороны Украины или стороны России, однако не отрицает, что такой риск есть.

"Это может случиться. Сегодня, по данным наших военных, там сконцентрировали до 25 тыс. боевиков, наемников первого и второго армейских корпусов под руководством офицеров и инструкторов из Российской Федерации. Но, что там происходит непосредственно в окопах, что они пьют, или что они курят, никто не знает. Поэтому все может случиться", - пояснил он.

Стягвание российских войск к границе Украины

30 марта 2021года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

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Автор: Антонина Доломанжи