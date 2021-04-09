Кофод заверяет, что Украина не одна на фоне агрессивных действий России.

Министр иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод призывает Российскую Федерацию к деэскалации отношений с Украиной.

Об этом Кофод сообщил в Twitter.

"Как всегда, хороший разговор с моим хорошим другом и коллегой, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Я подчеркнул непоколебимую поддержку Данией суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина не одна. Россия должна взять ответственность за деэскалацию", - подчеркнул Кофод.

В свою очередь Кулеба поблагодарил датского коллегу "за непоколебимую солидарность с Украиной на фоне обостряющих действий России и готовность действовать вместе ради консолидации поддержки Украины как на двустороннем, так и на многостороннем уровне".

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Россия стягивает войска к границе с Украиной: что известно

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

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Автор: Виталий Саенко