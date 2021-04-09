Кулеба сообщил о последних действиях России, направленных на дестабилизацию ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом обсудил обострение Россией ситуации с безопасностью.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Кулеба сообщил о последних действиях Российской Федерации, направленных на дестабилизацию ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донбасса. Он также обратил внимание на угрожающее стягивание российских войск к границе Украины.

Ле Дриан отметил, что Франция также с беспокойством следит за стягиванием войск РФ к границам Украины и на временно оккупированных территориях. Он заверил в неизменной поддержке Францией суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава французской дипломатии "особо отметил взвешенные и мудрые действия Украины" в сложившейся ситуации, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Кулеба выразил убеждение, что Франция способна оживить усилия нормандского формата по мирному урегулированию. В свою очередь, Ле Дриан подтвердил: французская сторона заинтересована в том, чтобы нормандский формат оставался действенным и результативным.

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Глава МИД Украины отметил, что сейчас важны "четкие и сильные публичные сигналы" международного сообщества в поддержку Украины.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Светлана Закелова