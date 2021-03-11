В частности, у нее недостаточно военного контингента, а открытая война приведет к усилению санкций и попаданию России в международную изоляцию.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что Россия не решится на полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию "Обозреватель".

На вопрос, может ли Россия пойти на полномасштабное вторжение на украинские территории, министр ответил:

"Нет. Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, та украинская армия, которая у нас сегодня, - небо и земля с той, что была до 2014 года. Это возрожденная практически с нуля, обновленная армия с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением".

Он отметил, что с 2014 года через войну прошли полмиллиона украинских военных, которые сейчас имеют настоящий военный опыт.

"Это 500 тыс. мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально - 250 тыс. состав Вооруженных сил Украины и еще 50 тыс. бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько составляет вся армия России? 1,5 млн. Но у них более 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами", - пояснил Резников.

По его мнению, даже в случае такого вторжения России не будет военного контингента для удержания территории, которую ей теоретически удастся захватить.

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"И еще одно. Россияне официально подтверждают, что оккупированная территория Донбасса - это Украина, и они не вмешиваются в наши внутренние дела. Поэтому открытое вторжение на территорию Украины будет означать официальное начало открытой войны. И тогда, как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа вести себя с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, но и принимать серьезные решения", - добавил вице-премьер.

По словам Резникова, в таком случае более жесткой будет и позиция Соединенных Штатов Америки, Канады и Великобритании, поэтому россияне точно попадут под международную изоляцию.

"Поэтому я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно... Пророссийская и просоветская идеология больше не господствует в Украине, шансов у нее нет", - уверен он.

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Автор: Антонина Доломанжи