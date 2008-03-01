Тимошенко: в нашем конституционном доме крыша поехала... совсем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в Украине в условиях политического кризиса крайне необходимо проведение конституционной реформы.

Об этом премьер сказала в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№ 8 (687) 1 - 7 марта 2008 года). Отвечая на вопрос журналиста, целесообразно ли проведение конституционной реформы в условиях системного политического кризиса, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Настолько же целесообразно, насколько, скажем, целесообразно производить ремонт в собственном доме, когда в нем протекает крыша, растрескиваются стены, отклеиваются обои и сыплется штукатурка”.

По ее словам, “то есть, именно сейчас и нужно. Ведь в нашем конституционном доме в настоящее время не просто что-то протекает, а вообще создается впечатление, что крыши нет совсем. Поехала...”

Как заметила премьер, “системный политический кризис это не барьер, а предпосылка конституционной реформы”. По ее мнению, именно кризис дал всем понять, что реформа крайне нужна. “Другими словами, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО, - если бы не было кризиса, конституционную реформу нужно было бы проводить в принципе, а поскольку кризис есть, ее нужно проводить немедленно”. “Мало того, если посмотреть на все конституции мира, то подавляющее большинство из них принято в трудные, беспокойные времена. Конституции - это выход из глобальных конфликтов, консенсусное установление гармонии”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, “конституционная реформа, несмотря на видимую конфронтационную составляющую этого процесса, может стать также и точкой консолидации усилий большинства политических сил”. “Ведь противостояние власти и оппозиции в той или иной степени будет (и должно быть) всегда. Это абсолютно нормально для демократических систем”, - выразила убеждение премьер-министр, отметив при этом: “Но давайте ломать политические копья вокруг действительно важных проблем нашего общества, а не вокруг разных «авангардных» предложений наподобие побега на воздушных шарах подальше от НАТО”.