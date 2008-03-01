Уволили заместителя главы апелляционного суда Киева

Совет судей Украины освободил от должности заместителя председателя апелляционного суда г. Киева Николая КОРОЛЕНКО за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, такое решение было принятое по результатам рассмотрения представления председателя ВС Василия ОНОПЕНКО.

Основанием для освобождения стали результаты проверки деятельности апелляционного суда г. Киева, решения президиума этого суда и совета судей г. Киева и другие материалы, свидетельствующие о ненадлежащей организации Н.КОРОЛЕНКО работы возглавляемой им судебной палаты по уголовным делам этого суда.

Результаты проверки показали, что Н.КОРОЛЕНКО допускал нарушения в организации работы палаты, которые, в частности, касались распределения дел с несоблюдением принципа очередности и случайности, вмешательства в деятельность других судей при рассмотрении конкретных дел, говорится в сообщении пресс-службы ВС.

Совет судей Украины также решил направить данные материалы в Высшую квалификационную комиссию судей Украины для рассмотрения вопроса относительно возможности пребывания Н.КОРОЛЕНКО в должности судьи.