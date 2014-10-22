РФ продолжает разведку: пограничники зафиксировали беспилотник из оккупированного Крыма

Украинские пограничники зафиксировали полет российского разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Незаконные вооруженные формирования продолжают использовать БПЛА для проведения воздушной разведки. В течение суток пограничники зафиксировали применение беспилотника на административной границе с временно оккупированной АР Крым в одном случае", - сказал Лысенко.

Также он отметил, что вооруженных противостояний за пределами зоны АТО вчера не было.