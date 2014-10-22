Статус участника боевых действий получили более 800 бойцов АТО

Об этом сообщила министр социальной политики Людмила Денисова. "На сегодняшний день статус участника боевых действий получили более 800 человек, которые принимали участие в антитеррористической операции", - сказала она.

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Как уверяет министр, военные из зоны АТО обеспечиваются всеми льготами, которые предусмотрены законодательством. "На этих людей распространяется закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Если военнослужащий погиб, то льготы согласно закону распространяются на членов его семьи", - подчеркнула Людмила Денисова.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО, в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях принимают участие около 50 тыс. человек.