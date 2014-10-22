В Генштаб привлекут непосредственных участников АТО

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

«Сегодня частично мной принято решение о привлечении Генерального штаба, Министерства обороны тех людей, которые непосредственно выполняли задачи в зоне АТО, из которых, к сожалению, кто-то потерял там свое здоровье. Но они понимают правильно ситуацию, они правильно оценивают, они правильно работают», - заявил Полторак.

Ранее министр обороны заявил, что среди украинских военных существует конкуренция за право защищать донецкий аэропорт.