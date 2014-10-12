300 врачей могут получить статус участников АТО

Об этом уполномоченный президента по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко заявила во время поездки в Донецкую и Запорожскую области, где по поручению главы государства посетила медицинские заведения, в которых находятся на лечении военные, получившие ранения в зоне антитеррористической операции, сообщает пресс-служба президента.

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Вопрос о предоставлении врачам статуса участников АТО уже поднимался в Верховной Раде и в запросах к правительству и должен быть решен как можно скорее, отметила Геращенко.

Уполномоченный посетила Мариупольскую городскую больницу, которая сегодня частично переоборудована под военный госпиталь, 61-й мобильно-полевой госпиталь в Куйбышево и Запорожский военный госпиталь, который, согласно решению Министерства обороны, с 1 ноября 2014 года становится постоянно действующим стационаром.

Во время встреч с медицинским персоналом этих заведений и ранеными, которые находятся на лечении, Геращенко обсудила вопросы обеспечения госпиталей необходимыми медикаментами, необходимость ремонта и оборудования.

Ранее уполномоченный содействовала переводу 61-го госпиталя из полевых условий в здание бывшего детского лагеря в Куйбышево и обеспечению его более современным медицинским оборудованием, в частности, мобильными аппаратами искусственного дыхания и вентилирования легких. Она пообещала содействовать в предоставлении этому важному медзаведению еще одного помещения в местной больнице.

Геращенко направила местным органам власти и Министерству обороны запросы с требованием срочно помочь в проведении ремонта этих медучреждений, на которые сегодня возлагается первоочередная задача лечения больных и раненных участников АТО.

Особенно тяжело Запорожскому военному госпиталю, который с 1 ноября должен принимать до 100 больных и раненых, но на ремонт и переоборудование которого средства из бюджета пока не выделены.

Во время общения с Геращенко врачи всех госпиталей сообщали о значительном сокращении количества раненых с сентября 2014 года. По ее мнению, это первые важные результаты действия Минских договоренностей. Большинство пациентов сегодня – это не раненые, а больные пневмонией и другими сезонными заболеваниями.

"Очень важно, чтобы армия была полностью готова к зиме, чтобы солдаты были обеспечены теплой одеждой и теплыми палатками. Такую задачу поставил руководству силовых структур президент, и это становится вопросом не только организации быта, но и обороноспособности нашей армии", - отметила Геращенко .

Уполномоченный передала в библиотеки военных госпиталей, воинские части и пункты компактного проживания временных переселенцев, которых посетила во время поездки, книги, собранные в рамках совместного проекта Гостелерадио и НСЖУ "Библиотечка для Донбасса". В рамках этой акции 50 лучших украинских издательств собрали более 200 тысяч экземпляров литературы для передачи в воинские части и переселенцам.