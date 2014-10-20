Трассу Киев-Одесса перекрыли, люди протестуют против подкупа избирателей

Об этом сообщает один из активистов Народного движения «За честные выборы!» Виталий Речиц, принимающий участие в акции.

Почти две сотни граждан собралось у ресторана «Батьківська хата», принадлежащему «поющему ректору» Михаилу Поплавскому, поскольку из разных источников поступала информация, что именно здесь находится центр скупки голосов.

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Пикетирующие держат в руках плакаты и транспаранты «Президент, захисти вибір!», «Аваков, наведи лад на 101 окрузі», «Поплавок, скупай худобу, а не виборців!», «Поплавський – чемодан, вокзал, Черкаси!», «Ні підкупу!», «Кіровоградці не продаються!», «Підкуп – це злочин».

Активисты общественных организаций, которые занимаются мониторингом избирательного процесса, уже обвиняли Михаила Поплавского в подкупе голосов в 2013 году, когда был избран народным депутатом на довыборах по округу № 194 в Черкасской области.

Ранее "Координационный совет сил Майдана Черкащины" даже распространил обращение к кировоградцам с призывом не продавать свои голоса. Михаил Поплавский сразу же подал в суд на активистов. Примечательно, что судья, которая завела дело – супруга начальника Голованевского штаба Михаила Поплавского.

Как известно, 19 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательных прав граждан". Документ ужесточает уголовную ответственность за подкуп избирателя, участника референдума.

"Предложение, обещание или предоставление избирателю неправомерной выгоды за любые действия, связанные с реализацией им избирательного права, наказываются ограничением свободы на срок до 3-х лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет ", - говорится в законе.