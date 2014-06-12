Из эфира НТКУ выведены четыре программы производства компаний Поплавского - Аласания

Об этом сообщил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания на своей станице в Facebook.

“Длительная эпопея с избыточным присутствием на канале Михаила Поплавского достигла точки невозврата”, - написал Аласания.

По его словам, “качество и количество производимых продюсерской компанией М.Поплавского программ - Перший Национальный не устраивает, о чём продюсеры этих программ были уведомлены заблаговременно. Национальная телекомпания приняла во внимание проблемы с бизнес-планами Поплавского и связанные с ними затраты на... производство этих программ, а потому "с плеча не рубила", а вошла в положение и дала возможность планы своевременно изменить”.Читайте такжеПоплавский и другие переизбраные приняли присягу депутата

“Времени для завершения этих планов было предоставлено достаточно. К настоящему моменту из эфира Первого Национального одна за другой выведены четыре программы производства компаний Поплавского”, - сообщил Аласания. При этом он утверждает, что “договоры в своё время были подписаны в обход юридического департамента НТКУ и содержат дикие, мягко говоря, штрафные санкции за невыпуск программ в эфир или расторжение контракта в одностороннем порядке». Однако, добавил он, договоры, составленные с очевидными нарушениями закона Украины, судебных перспектив, по мнению юристов НТКУ, не имеют.

Аласания сообщил, чтоНТКУ отправила Поплавскому “официальное предложение о расторжении этих договоров по согласию сторон”. “Относительно концертов, которые время от времени устраивает Поплавский - каждый раз НТКУ будет рассматривать предложенный контент отдельно”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 марта Кабинет министров Украины назначил Аласанию генеральным директором Национальной телекомпании Украины .