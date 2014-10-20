Российские офицеры помогают согласовать линию разграничения на Донбассе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По просьбе украинских руководителей мы направили туда группу офицеров генштаба минобороны РФ, которые помогали и готовы помогать противоборствующим сторонам согласовать такую линию разграничения, которая будет уважаться, согласовать принципы отвода вооружений – для разного калибра разные расстояния предусмотрены", - сказал российский министр.

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Как сообщалось, 17 октября президент России Владимир Путин признал, что поддерживаемые Россией боевики на Донбассе нарушают перемирие, а также не соглашаются выполнять Минское соглашение в части отвода войск. По его словам, линия разграничения должна быть доведена до конца, и именно это даст возможность окончательно прекратить обстрелы и гибель мирных жителей.