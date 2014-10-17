Путин заявил, что Россия готова быть посредником в отводе войск и вооружений на Донбассе

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам дня, проведенного на саммите в Милане, передает ТСН.

”Есть вопросы с контролем над линией разграничения. Здесь мы продвинулись, на мой взгляд, очень неплохо, потому что договорились о том, что будем использовать беспилотные летательные аппараты, современную технику, которая позволяет определить места нанесения ударов, если такое происходит”, - сказал российский лидер.

По словам Путина, в этой работе выразили желание принять участие Италия, Франция, Германия и Россия.

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”Специалисты должны будут собраться в ближайшее время в Вене на площадке ОБСЕ и порешать технические вопросы”, - добавил он.

Также российский президент выразил сожаление по поводу того, что не все договоренности, достигнутые в Минске, выполняются.

”Эти договоренности, к сожалению, не полностью выполняются как одной, так и другой стороной”, - сказал он. ”Исхожу из того, что все стороны будут стремиться к тому, чтобы эти договоренности были выполнены”, - сказал президент РФ .

Также Путин заявил о готовности Москвы способствовать процессу отвода войск и вооружений украинской армии и боевиков на Донбассе.

”Мы будем стараться посодействовать, быть посредником, порешать, найти приемлемые развязки”, - пообещал лидер России.