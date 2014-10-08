Лавров: Запад ввел санкции против России, чтобы «сорвать свою злость»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференций в Москве с главой МИД Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом.

«Что касается санкций, я не очень вижу логическую связь. Мы помогаем процессу выполнения Минских договоренностей не для того, чтобы с нас сняли санкции. Это проблема тех, кто их вводил. Мы делаем то, что мы делаем, для того, чтобы максимально быстро помочь нормализовать ситуацию в Украине», - заявил Лавров.

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«Это в наших национальных интересах, чтобы там установился мир, чтобы там начался обещанный еще в начале года политический процесс с участием всех регионов и всех политических сил, процесс, который должен способствовать восстановлению национального согласия через национальное примирение… Санкции – это дело наших западных коллег, дело тех стран, которые решили прибегнуть к этому незаконному инструменту для того, чтобы сорвать свою злость на нас. Это их проблемы, мы не выбирали этот путь», - сказал Лавров.

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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма руководство России продолжило дестабилизацию обстановки в восточных регионах Украины. С этой целью в Донецкую и Луганскую области направляются российские боевики, кадровые российские военные, а также российское современное вооружение и военная техника. Боевики ежедневно нарушают режим перемирия.