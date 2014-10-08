Лавров: Запад ввел санкции против России, чтобы «сорвать свою злость»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад ввел «незаконные» санкции против России, чтобы «сорвать свою злость».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференций в Москве с главой МИД Венесуэлы Рафаэлем Рамиресом.
«Что касается санкций, я не очень вижу логическую связь. Мы помогаем процессу выполнения Минских договоренностей не для того, чтобы с нас сняли санкции. Это проблема тех, кто их вводил. Мы делаем то, что мы делаем, для того, чтобы максимально быстро помочь нормализовать ситуацию в Украине», - заявил Лавров.
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«Это в наших национальных интересах, чтобы там установился мир, чтобы там начался обещанный еще в начале года политический процесс с участием всех регионов и всех политических сил, процесс, который должен способствовать восстановлению национального согласия через национальное примирение… Санкции – это дело наших западных коллег, дело тех стран, которые решили прибегнуть к этому незаконному инструменту для того, чтобы сорвать свою злость на нас. Это их проблемы, мы не выбирали этот путь», - сказал Лавров.
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Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма руководство России продолжило дестабилизацию обстановки в восточных регионах Украины. С этой целью в Донецкую и Луганскую области направляются российские боевики, кадровые российские военные, а также российское современное вооружение и военная техника. Боевики ежедневно нарушают режим перемирия.