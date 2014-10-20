В воскресенье заминировали НСК «Олимпийский»

Лидеров партии и примерно 800 сторонников политсилы, собравшихся на мероприятие, попросили срочно выйти на улицу. По информации милиционеров, стадион был заминирован.

Силовики подробностей не разглашают. Однако, как сообщает пресс-служба партии «ЗАСТУП» со ссылкой на собственные источники в милиции, примерно в 9 утра 19 октября правоохранители получили анонимный звонок. По тревоге были подняты несколько нарядов милиции, специалисты спасательных служб и кареты скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что после эвакуации сотни сторонников партии «ЗАСТУП» не разошлись. Лидеры политсилы приняли волевое решение: проводить форум под открытым небом.

«Наше всеукраинское турне показало, что популярность «ЗАСТУПа» растет с каждым днем, что в каждом регионе у нас есть сотни тысяч сторонников, которые доверяют новой политсиле, что наш политический вес растет. Конечно, это не могло остаться без внимания наших конкурентов. Сегодня была неудачная попытка сорвать общение с людьми. Но эта провокация нас не остановит», — отметила лидер партии «ЗАСТУП» Вера Ульянченко.

Она подчеркнула, что некоторые политические силы увидели в «ЗАСТУПе» серьезного конкурента. Поэтому пытаются любыми способами остановить его путь в Верховную Раду.

«В отличие от других партий, «ЗАСТУП» не пиарится на войне или болезненных проблемах украинцев. Мы предлагаем конкретный план реформ, который возродит село, сделает селян богатыми, а труд аграриев — хорошо оплачиваемым. Ведь пришло время защитить себя, дом и родную землю», — сказала Вера Ульянченко.

Не найдя взрывчатки, в полдень милиционеры покинули НСК «Олимпийский». Теперь ищут телефонных террористов.

Напомним, что партия «ЗАСТУП» является единственной политсилой на выборах в Верховную Раду, которая защищает селян и сельхозпроизводителей. У «ЗАСТУПа» номер 7 в избирательных бюллетенях.