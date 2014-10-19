Боевики предприняли неудачную попытку установить свой блокпост возле Бахмутки

Об этом сообщили в Секторе "А", пишет Украинская правда .

В секторе отметили, что пытались договориться с боевиками в рамках перемирия о беспрепятственной транспортировке продовольствия и эвакуации раненых, но они не увенчались успехом. Обстрелы продолжились.

"В воскресенье в том районе боевики устроили засаду для наших колонн с продовольствием, водой. Они даже пытались выставить свой блокпост", - сообщили в секторе "А".

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Вечером боевики использовали против сил АТО танк.

"В результате была проведена зачистка района, а также уничтожен тот блокпост террористов, который они пытались выставить", - добавили в секторе "А".

После зачистки района удалось обеспечить блокпосты сил АТО продовольствием и водой на длительное время и эвакуировать раненых.

Количество эвакуированных раненых и потери во время боев за воскресенье, в секторе не приводят.