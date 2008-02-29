Коалиция пошла на уступки регионалам

Парламентский кризис может стать на пути Украины в попытке стать членом евросообщества - отмечают международные эксперты, которые принимают участие в форуме Европа-Украина. И советуют как можно быстрее стабилизировать политическую ситуацию в стране.

И парламент, возможно, заработает уже из следующей неделе. По крайней мере в этом уверен нунсовец Роман Зварич. По его словам чтобы оппозиционеры разблокировали работу парламента коалициантам пришлось пойти на уступки.

Об этом Зварич заявил в эфире "5 канала".

"Мы выходим на очень простую формулировку, которая фактически сводится к повторению формулировки в Универсале национального единства. То есть, окончательное вступление в НАТО по результатам Всеукраинского референдума. Мы также согласились отозвать наше постановление, где речь идет о поддержке действия Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады" (так называемое "письмо трех"), - сообщил нардеп.