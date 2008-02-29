Коалиция пошла на уступки регионалам
08:52, 29 февраля 2008Политика
3186
Подробности от Зварича
|Роман Зварич
И парламент, возможно, заработает уже из следующей неделе. По крайней мере в этом уверен нунсовец Роман Зварич. По его словам чтобы оппозиционеры разблокировали работу парламента коалициантам пришлось пойти на уступки.
Об этом Зварич заявил в эфире "5 канала".
"Мы выходим на очень простую формулировку, которая фактически сводится к повторению формулировки в Универсале национального единства. То есть, окончательное вступление в НАТО по результатам Всеукраинского референдума. Мы также согласились отозвать наше постановление, где речь идет о поддержке действия Президента, премьер-министра и председателя Верховной Рады" (так называемое "письмо трех"), - сообщил нардеп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter