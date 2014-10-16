В Венгрии считают, что санкции ЕС против России оказались неэффективными

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью The Financial Times, пишет Украинская правда.

Глава венгерского МИД раскритиковал европейскую санкционную политику в отношении России. По его мнению, среди стран Евросоюза до сих пор нет единого мнения о необходимости подобных мер для урегулирования конфликта в Украине, а уже принятые санкции так и не дали ожидаемого результата.

"Санкции не принесли результатов, на которые мы надеялись, не видно никакой деэскалации конфликта. Тем временем в большей степени страдают страны Центральной Европы, при этом в целом убытки терпят рынки всей Европы", — сказал министр.

Сийярто отметил, что экономика Венгрии ежедневно теряет около $200 тыс. из-за введенных против России санкций.

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Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял о том, что не верит в эффективность санкций ЕС против России. Он говорил, что конфликт в Украине можно решить переговорами или вооруженным противостоянием.

Кроме этого, 25 сентября Венгрия прекратила реверс газа в Украину. Однако, по словам Орбана страна готова возобновить реверс газа в Украину с 1 января 2015 года, если Украина будет в этом нуждаться.