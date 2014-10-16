МИД призывает Россию остановить кампанию по усыновлению крымских сирот иностранцами

Министерство иностранных дел Украины призывает российскую сторону принять в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами все необходимые меры с целью недопущения противоправного усыновления граждан Украины иностранцами и их дальнейшего незаконного перемещения с территории Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-секретаря МИД Украины Евгения Перебыйниса относительно противоправного усыновления детей - граждан Украины на территории Автономной Республики Крым.

Как отметили в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины, по имеющейся информации, на данное время в АР Крым под эгидой российских общественных организаций реализуется программа «поезд надежды - Крым», целью которого является усыновление гражданами Российской Федерации детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые являются гражданами Украины и проживают на территории автономии.

Читайте такжеКрымчанам рассказали, как не участвовать в российской "переписи"«Статья 21 Конвенции ООН о правах ребенка предусматривает, что государства-стороны, которые признают или позволяют существование системы усыновления обеспечивают, чтобы усыновление ребенка осуществлялось исключительно с разрешения компетентного органа», - отметили в МИД.

В МИД Украины напомнили, что «в соответствии с требованиями ст.283 Семейного кодекса Украины, усыновление иностранными гражданами детей граждан Украины должно происходить по согласию центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей (в Украине таким органом является Министерство социальной политики)».

Читайте такжеВ Горловке боевики захватили детей, чтобы показать "первое сентября" для российского ТВУкраинская сторона вынуждена заявить решительный и категорический протест в связи с указанными действиями относительно отмеченных категорий детей – граждан Украины, которые осуществляются с нарушением международного права и действующего законодательства Украины, без соблюдения предусмотренных им процедур в этой сфере, а также отмечает, что такое усыновление является незаконным и, соответственно, не будет иметь юридической силы.

Напомним, последние полгода на оккупированных территориях украины постоянно практикуются похищение и вывоз в Россию как взрослых граждан Украины, так и детей. Так, в Крыму были похищены и вывезены в Россию четверо украинцев, обвиненных позже в причастности к терроризму.

На Донбассе была похищена и вывезена в Россию украинская летчица Надежда Савченко.

Также боевики совершили несколько попыток массового похищения детей на Донбассе, однако благодаря вспыхнувшему международному скандалу их удалось освободить.