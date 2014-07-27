Похищенных боевиками луганских детей-сирот вернули в Украину, они в безопасности - омбудсман

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Как отмечается в сообщении, вчера, 26 июля, около 20.00 в секретариат уполномоченного по правам человека поступил звонок от директора департамента консульской службы МИД Украины Андрея Сибиги с просьбой приобщиться к совместным действиям по недопущению незаконного перемещения через границу или, в случае такового, возвращения 40 детей в возрасте до 3-х лет из детского заведения г. Луганска, которые на то время в сопровождении главного врача и 20 работников заведения под вооруженным принуждением со стороны представителей террористической организации «ЛНР» движутся в сторону государственной границы из РФ.

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Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская срочно по телефону связалась с и.о. губернатора Луганской области. В результате был определен маршрут возвращения детей в случае их незаконного перемещения через государственную границу. Маршрутом предусматривалось возвращение детей через населенный пункт Милово Луганской области.

Одновременно Лутковская провела прямые телефонные переговоры с правозащитниками в Российской Федерации и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Эллой Памфиловой и получила заверение полного содействия в деле по недопущению незаконного перемещения детей, а в случае принуждения со стороны вооруженных террористов в отношении руководства детского заведения к осуществлению перемещения детей – способствовать скорейшему возвращению детей в Украину, говорится в сообщении.

«К сожалению, около 22:00 поступила неправдивая информация от посольства РФ в Украине и от российского омбудсмана о том, что дети уже находятся в г. Донецк Ростовской области. Об этом МИД также сообщило временно исполняющему обязанности премьер-министра Владимиру Гройсману, а маршрут следования украинского консула был срочно изменен, в результате чего консул направился в г. Донецк Ростовской области», - отмечается в сообщении.

«В результате этой дезинформации было потеряно драгоценное время, ведь фактически дети находились на границе уже на российской стороне. Изможденные и без возможности получить необходимую помощь», - отметили у омбудсмана.

После звонка Лутковской руководителю детского заведения около 23.00 было четко выяснено, что дети находятся возле пункта пропуска Изварино, а российская сторона отказывается от переговоров о дальнейшей судьбе детей без участия украинского консула.

Около часу ночи украинский консул прибыл в Изварино. Была достигнута договоренность о передвижении группы детей по территории РФ вдоль границы к населенному пункту Чертково для дальнейшего возвращения в Украину в пункте пропуска возле поселка Милово.

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Сегодня около 8 часов утра дети пересекли украинскую границу. Их встретили работники Миловской РГА Луганской области и осмотрели врачи. Состояние детей удовлетворительное, говорится в сообщении.

Сейчас дети размещены в одном из дошкольных заведений для отдыха. Уже в ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшем пребывании детей в соответствующем детском заведении на безопасной территории Украины, отметили в управлении.