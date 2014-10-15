Явка на выборах в Луганской области составит 35% - Москаль

Об этом заявил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль на встрече с первым советником Посольства Франции в Украине Фредериком де Туше и экспертом по выборам по вопросам разрешения кризисных ситуаций при государственных органах украинской власти Посольства Франции в Украине Жаном Франсуа Бужаном.

«Облгосадминистрация не является субъектом выборов, однако органы государственной власти следят за порядком и материально-техническим обеспечением избирательного процесса. В связи с боевыми действиями мы не ожидаем большой явки на выборах. Если в области сохранится нынешняя ситуация, явка, по нашим прогнозам, будет 35 - 40 процентов, а если ситуация ухудшится, - избирателей будет еще меньше», - сказал Москаль.

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Представители Посольства Франции прибыли на Луганщину для ознакомления с текущей ситуацией и для изучения возможностей помощи переселенцам из оккупированных территорий.