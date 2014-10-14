Керри назвал нелегитимные выборы в "ДНР" и "ЛНР" нарушением Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал в Париже послевстречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (прямая трансляция брифинга велась на сайте Госдепартамента США).

"Я подчеркнул перед министром иностранных дел Лавровым, что единственными законным выборами в Украине выборы (Верховной) Рады 26 октября и выборы местных лидеров на Донбассе 7 декабря (в соответствии с законом об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - сказал Керри.

Читайте такжеВ районах, подконтрольных "ДНР", разрешили голосовать с 16 летПри этом он отметил, что "любые усилия по проведению "референдума о независимости" в Луганске и Донецке в это время будут нарушением Минских договоренностей", и по его словам соответственно результаты такого "голосования" не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.