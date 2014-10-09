Названы дата и место разговора Лаврова и Керри об Украине
Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встретятся 14 октября в Париже, на переговорах обсудят двусторонние отношения и ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.
"Рассчитываем, что разговор получится конструктивным, - подчеркнул дипломат. - Будут обсуждаться двусторонние актуальные отношения и горячие темы международной повестки дня, включая украинский кризис".
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Кроме того, "планируется встреча с французским коллегой Лораном Фабиусом", сказал Лукашевич, передает ТАСС.
Как сообщила ранее глава пресс-службы Госдепа Джен Псаки, 12 октября Госсекретарь прибудет в Каир для участия в конференции, посвященной восстановлению сектора Газа. После этого Керри отправится в Париж на встречу с министром иностранных дел Лораном Фабиусом, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с другими партнерами.