Названы дата и место разговора Лаврова и Керри об Украине

"Рассчитываем, что разговор получится конструктивным, - подчеркнул дипломат. - Будут обсуждаться двусторонние актуальные отношения и горячие темы международной повестки дня, включая украинский кризис".

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Кроме того, "планируется встреча с французским коллегой Лораном Фабиусом", сказал Лукашевич, передает ТАСС.

Как сообщила ранее глава пресс-службы Госдепа Джен Псаки, 12 октября Госсекретарь прибудет в Каир для участия в конференции, посвященной восстановлению сектора Газа. После этого Керри отправится в Париж на встречу с министром иностранных дел Лораном Фабиусом, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также с другими партнерами.