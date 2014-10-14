The New York Times: Слава «русскому миру»

Теперь замените «рабство в США» на «крепостное право в России», и вы получите точную цитату из статьи председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, опубликованной 30 сентября, пишет Майкл Ходарковский, профессор истории в Университете Лойолы в Чикаго, в своей статье «Слава «русскому миру»», опубликованной в американской газете The New York Times.

С юридической точки зрения, крепостное право, институт, который привязывал крестьян к земле, считается менее жестокой формой невольничества, чем рабство. На практике, однако, российских крепостных постоянно покупали и продавали, регулярно подвергали физическому насилию. Отмена крепостного права в 1861 г. открыла путь для Великих реформ, направленных на модернизацию Российской империи и освободила 23 млн. человек, или более трети населения России.

Комментарии г-на Зорькина были сделаны в тот момент, когда обсуждался недавно предложенный закон, согласно которому регистрация уголовно преступления не будет разрешена в местных правоохранительных органах по месту жительства. Затем он сообщил, что, по его мнению, Россия в 1990-х годах под руководством президента Бориса Ельцина была похожа на Российскую империю периода Великих реформ в 1860-х годах. Тогда, как и сейчас реформы привели к политическому хаосу и социальным беспорядкам, что потребовало проведения контрреформ и репрессий для восстановления стабильности.

И хотя г-н Зорькин похож на неприспособившегося к новым порядкам помещика XIX века, он не один такой. 17 апреля президент Владимир Путин во время телемарафона, подчеркнул внутреннюю силу русских, в частности готовность к самопожертвованию, что, по его словам, отличает его страну от Запада. Он поспешил добавить, что эти качества скоро пригодятся. Г-н Путин также считает, что великая сила страны заключается в «уникальном и очень мощном генетическом коде» россиян, и что они превосходят жителей Запада, которые любят потакать своим желаниям, широтой своей души и высокими моральными ценностями. Его прославление русской души и духовных ценностей очень похожи на популярные изречения русских националистов на протяжении всего XIX века.

Посмотрите на ближайшее окружение Путина. Дмитрий Рогозин, вице-премьер, отвечающий за военно-промышленный комплекс, известный своей пропагандой войны и многочисленными высказываниями о том, что Россия готова использовать ядерное оружие. В сентябре он вновь заявил о том, что, в случае нападения Россия ответит с помощью ядерного оружия. По словам г-на Рогозина, это идеальное «оружие возмездия», которое должно остановить западную агрессию против России. Несколько раз поступали сообщения о том, что российские чиновники неофициально угрожали своим украинских коллегам ядерным оружием.

В России также есть свой собственный невыдуманный доктор Стрейнджлав. Дмитрий Киселев, возглавляющий новостную сеть «Russia Today», в большой степени отражает взгляды Кремля. В одной из своих программ в начале украинского кризиса он сказал своей аудитории, что Россия – «единственная страна в мире, которая способна превратить Соединенные Штаты в радиоактивный пепел». Он проиллюстрировал свое заявление с помощью диаграмм, показывающих траектории полета российских ракет, добавив, что даже если бы США удалось перехватить их, то ракеты с атомных подводных лодок достигнут цели.

Если это звучит тревожно, посмотрите на безграничный антиамериканизм близкого советника г-на Путина Сергея Глазьева. В прошлом месяце г-н Глазьев вновь начал повторять любимое высказывание: Соединенные Штаты начали серию региональных войн с целью подготовки к Третьей мировой войне. Почему? Потому что Америка находится в состоянии упадка и нуждается в войне для того, чтобы получить преимущество в соревновании с Китаем, ослабить Евросоюз и подорвать Россию. Только тогда у США появится возможность контролировать Евразию.

Проблемы в Украине, как утверждает г-н Глазьев, являются частью стратегии Вашингтона. В прошлом г-н Глазьев часто призывал к бомбардировкам и полномасштабному вторжению в Украину, правительство которой он неизменно называл «фашистской, нацистской хунтой», которую привела к власти Америка.

Эти и другие заявления, сделанные президентом России и его близкими советниками, звучат все более размыто и мистически, когда речь идет о «русском мире». Лидер Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, объяснил во время своей постоянной телепередачи 8 сентября, что «русский мир» – это отдельная цивилизация, и что его уникальные духовные и культурные ценности должны быть сохранены. По словам патриарха, он включает в себя Украину, Беларусь и все неславянские народы, разделяющие эти ценности. Он высмеял концепцию «плавильного котла», назвав ее идеальным примером провала современной западной цивилизации.

Такие заявления могут казаться странными. Тем не менее, нельзя сказать, что это идеи политических маргиналов, поскольку их разделяет ближайшее окружение Путина. Отчаянно пытаясь сохранить свою власть, правящий класс России приготовил идеологический напиток из компонентов репрессивного и устаревшего мира славянского национализма, изоляционизма и антизападничества.

Канцлер Германии Ангела Меркель была права, когда несколько месяцев сказала, что Путин живет в какой-то другой реальности с собственными нормами и правилами. Что еще хуже, мировоззрение путинской России оставляет мало места для компромисса.