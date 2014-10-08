ЦИК разрешила избирателям Донбасса временно изменить место голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная.

По ее словам, граждане должны до 20 октября обратиться в органы ведения Госреестра избирателей, написать соответствующее заявление и предоставить паспорт. Если же паспорт потерян, то граждане могут предоставить органу ведения Госреестра временное удостоверение гражданина Украины.

«ЦИК предусмотрела, что никаких документов, которые подтверждают необходимость изменения места голосования, прилагать не нужно. Только паспорт и заявление», - сказала Усенко-Черная, отметив, что образец такого заявления есть на сайте ЦИК, а органы ведения реестра избирателей имеют соответствующие инструкции, чтобы оперативно прорабатывать такие заявления.

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В то же время Усенко-Черная подчеркнула, что такой механизм действует для избирателей Донецкой, Луганской областей, а также для АР Крым, а граждане из других областей должны предоставить документ, который удостоверяет необходимость изменения места голосования.

«По результатам рассмотрения такого заявления каждому гражданину, который изменил место голосования, выдается удостоверение. И следующий шаг - благодаря автоматизированной системе реестра, гражданин вносится в список избирателей», - добавила она.

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Заместитель председателя ЦИК также отметила, что такие избиратели смогут получить лишь бюллетень для голосования за партию в общегосударственном многомандатном избирательном округе. За мажоритарщиков они проголосовать не смогут.