В СБУ надеются, что встреча Порошенко с Путиным поможет освободить заложников на Донбассе

СБУ надеется, что встреча президента Украины Петра Порошенко с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе в Милане разблокирует процесс освобождения заложников боевиками на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

«Надеемся, что существенный прогресс в беспрепятственной и безусловной передачи всех заложников будет достигнут во время ближайшей встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным в Милане», - сказал Лубкивский.

"Надеемся, этот процесс будет разблокирован, поскольку у нас есть объективные основания так считать", - добавил он.

По словам Лубкивского, с украинской стороны нет оговорок по обмену заложниками по принципу "всех на всех". Также Лубкивский напомнил, что с момента достижения договоренности о прекращении огня на востоке были освобождены из плена боевиков более 1,5 тыс. граждан, из них 752 в последнее время.

Впрочем, констатировал он, сейчас в пленных у боевиков все еще остаются более 500 соотечественников. Лубкивский еще раз отметил, что процедура передачи заложников была приостановлена ​​за позиции боевиков так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые каждый раз выдвигали отдельные дополнительные требования.

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Вместе с тем Лубкивский выразил уверенность, что на процесс обмена заложниками существенно повлияют новые губернаторы Луганской и Донецкой областей Геннадий Москаль и Александр Кихтенко.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Порошенко заявлял, что на саммите лидеров государств Европейского Союза и Азии (ASEM) 16-17 октября в Милане состоится ряд переговоров, в том числе и с Путиным, посвященных реализации Мирного плана.

"На следующей неделе я отправляюсь в Италию, в Милан. Там состоится ряд многосторонних и двусторонних переговоров, посвященных реализации нашего Мирного плана. Там должна состояться наша встреча с Путиным. С одной стороны - руководители ЕС и ряда европейских стран вместе с президентом Украины. С другой - президент Российской Федерации. У меня нет никаких иллюзий - это будут непростые переговоры. Но я к ним готов », - подчеркнул Порошенко.