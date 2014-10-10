Москаль: батальон "Киев-2" сбежал с зоны АТО

Об этом сообщил председатель Луганской обласной госадминистрации (ОГА) Геннадий Москаль.

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"Выяснилось, что сводные отряды УМВД с Полтавской и Сумской областей, а также батальон МВД "Киев-2", которых раньше прикомандировали к батальону "Киевская Русь" вблизи Чорнухино, просто сбежали отсюда, пояснив, что они якобы подчиняются МВД, а не Минобороны. Кто выдержал неделю, а кто-то убежал и через сутки, оставив рации и другое снаряжение", - сообщил председатель ОГА.

В связи с этим Геннадий Москаль обратился к генпрокурору Виталию Яреме с просьбой дать правовую оценку действиям этих "правоохранителей" и привлечь их к ответственности.