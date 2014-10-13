Савченко перевели из СИЗО в стационар для затруднения доступа к правосудию

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Полозов отметил, что "следствие сознательно обостряет ситуацию по делу Савченко, демонстрируя полнейшее пренебрежение к суверенным и международным нормам".

Читайте такжеСавченко доставили для прохождения психиатрической экспертизы

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, Надежда Савченко была доставлена в Москве в одно из экспертных учреждений для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты относительно такой экспертизы.

В 16.00 мск Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.

26 сентября Басманный райсуд перенес рассмотрение жалобы защиты Савченко на 13 октября.