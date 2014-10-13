Сегодня Савченко может принять участие в судебном заседании в Москве - СМИ

Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу военной летчицы Надежды Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы, сообщили российскому агентству РИА Новости в суде.

Как ожидается, Савченко будет доставлена из следственного изолятора в суд, чтобы лично принять участие в заседании.

Ранее судья Артур Карпов по просьбе следователя решил проводить разбирательство в закрытом режиме ради сохранения медицинской тайны, тайны следствия и персональных данных. Савченко, по словам ее адвокатов, намерена ходатайствовать о рассмотрении жалобы в открытом режиме.

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Как ранее сообщал адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин, очередное судебное заседание 13 октября, очевидно, будет закрытым.

Напомним, ранее российский правозащитный центр «Мемориал» признал Савченко политзаключенной.

Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее отправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.

Ей назначена психиатрическая экспертиза. 26 сентября Басманный райсуд Москвы перенес рассмотрение жалобы защиты Савченко на 13 октября.